Верди близок к переходу в "Наполи" за 24 миллиона евро

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Верди близок к переходу в "Наполи" за 24 миллиона евро

Нападающий "Болоньи" Симоне Верди может перейти в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб практически согласовал трансфер футболиста за 24 миллиона евро. Переход игрока может быть оформлен в ближайшие дни.

В этом сезоне 24-летний Верди провел за "Болонью" 19 матчей и забил 6 голов.

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