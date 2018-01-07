Верди близок к переходу в "Наполи" за 24 миллиона евро

Нападающий "Болоньи" Симоне Верди может перейти в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб практически согласовал трансфер футболиста за 24 миллиона евро. Переход игрока может быть оформлен в ближайшие дни.

В этом сезоне 24-летний Верди провел за "Болонью" 19 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: Де Врей близок к переходу в "Интер". | http://soccernews.ru