Верди решил не переходить в "Наполи"



Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди не перейдет в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведения издания, футболист отказал неаполитанцам, так как его все устраивает в болонском клубе. Ранее сообщалось, что "партопейцы" были готовы заплатить за него 25 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Верди провел 21 матч во всех турниров, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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