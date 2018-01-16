Верди решил не переходить в "Наполи"

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Верди решил не переходить в "Наполи"
Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди не перейдет в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведения издания, футболист отказал неаполитанцам, так как его все устраивает в болонском клубе. Ранее сообщалось, что "партопейцы" были готовы заплатить за него 25 миллионов евро. 

В этом сезоне 25-летний Верди провел 21 матч во всех турниров, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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