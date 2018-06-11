Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди в шаге от перехода в "Наполи", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 25-летний футболист был замечен в римской клинике "Вилла Стюарт", где он успешно прошёл медобследование для трансфера в неаполитанский клуб.

Ожидается, что "Наполи" закроет сделку по Верди в ближайшие часы. "Партенопейцы" заплатят за хавбека 25 миллионов евро.

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