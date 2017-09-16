"Верес" и "Мариуполь" одержали минимальные победы
Сегодня в рамках 9-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" и "Мариуполь" минимально обыграли полтавскую "Ворсклу" и кропивницкую "Звезду" соответственно.
"Верес" - "Ворскла" - 1:0
Гол: Пасич, 65 - 1:0.
"Мариуполь" - "Звезда" - 1:0
Гол: Фомин, 17 - 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|8
|21
|2
|Динамо Киев
|7
|19
|3
|Ворскла
|9
|17
|4
|Верес Ровно
|9
|15
|5
|Мариуполь
|8
|14
|6
|Олимпик Донецк
|8
|13
|7
|Заря Луганск
|8
|8
|8
|Звезда Кропивницкий
|9
|8
|9
|Александрия
|9
|7
|10
|Сталь Каменское
|9
|6
|11
|Карпаты Львов
|8
|6
|12
|Черноморец Одесса
|8
|4