"Верес" и "Мариуполь" одержали минимальные победы

Сегодня в рамках 9-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" и "Мариуполь" минимально обыграли полтавскую "Ворсклу" и кропивницкую "Звезду" соответственно.

"Верес" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Пасич, 65 - 1:0.

"Мариуполь" - "Звезда" - 1:0

Гол: Фомин, 17 - 1:0.

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