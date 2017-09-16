"Верес" и "Мариуполь" одержали минимальные победы

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"Верес" и "Мариуполь" одержали минимальные победыСегодня в рамках 9-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" и "Мариуполь" минимально обыграли полтавскую "Ворсклу" и кропивницкую "Звезду" соответственно.

"Верес" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Пасич, 65 - 1:0.

"Мариуполь" - "Звезда" - 1:0

Гол: Фомин, 17 - 1:0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 8 21
2 Динамо Киев 7 19
3 Ворскла 9 17
4 Верес Ровно 9 15
5 Мариуполь 8 14
6 Олимпик Донецк 8 13
7 Заря Луганск 8 8
8 Звезда Кропивницкий 9 8
9 Александрия 9 7
10 Сталь Каменское 9 6
11 Карпаты Львов 8 6
12 Черноморец Одесса 8 4
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