"Верес" и "Мариуполь" одержали победы в 22-м туре УПЛ

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"Верес" и "Мариуполь" одержали победы в 22-м туре УПЛВ рамках 22-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" и "Мариуполь" выиграли соответственно у "Стали" из Каменского и донецкого "Олимпика".

"Сталь" - "Верес" - 0:1

Гол: Кулиш, 31 - 0:1.

"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:0

Гол: Болбат, 29 - 1:0.

Напомним, вчера "Ворскла" обыграла "Черноморец". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 21 22
9 Карпаты Львов 22 19
10 Звезда Кропивницкий 21 18
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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