"Верес" и "Мариуполь" одержали победы в 22-м туре УПЛ
В рамках 22-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" и "Мариуполь" выиграли соответственно у "Стали" из Каменского и донецкого "Олимпика".
"Сталь" - "Верес" - 0:1
Гол: Кулиш, 31 - 0:1.
"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:0
Гол: Болбат, 29 - 1:0.
Напомним, вчера "Ворскла" обыграла "Черноморец". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|21
|22
|9
|Карпаты Львов
|22
|19
|10
|Звезда Кропивницкий
|21
|18
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15