"Верес" и "Мариуполь" одержали победы в 22-м туре УПЛ

В рамках 22-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" и "Мариуполь" выиграли соответственно у "Стали" из Каменского и донецкого "Олимпика".

"Сталь" - "Верес" - 0:1

Гол: Кулиш, 31 - 0:1.

"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:0

Гол: Болбат, 29 - 1:0.

Напомним, вчера "Ворскла" обыграла "Черноморец". | soccernews.ru