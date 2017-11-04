"Верес" и "Звезда" обошлись без голов

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"Верес" и "Звезда" обошлись без голов

В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Верес" на своём поле расписал нулевую ничью со "Звездой".

"Верес" - "Звезда" - 0:0

"Верес": Бандура, Кобин, Адамюк, Борзенко (Западня, 70), Симинин, Пасич (Котляр, 14), Карасюк, Морозенко, Волошинович, Степанюк, Сергийчук (Палагнюк, 84).

"Звезда": Паст, Пепе, Качараба, Маткобожик, Полегенько, Драченко, Загальский (Фаворов, 67), Цюпа, Чичиков, Рассадкин (Прядун, 55), Петров (Панфилов, 90).

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комментарии
Dinamo-67

Раз Украина, то сразу расписал?(((

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3 Олимпик Донецк 14 24
4 Верес Ровно 15 21
5 Ворскла 14 21
6 Заря Луганск 14 18
7 Мариуполь 13 17
8 Звезда Кропивницкий 15 14
9 Карпаты Львов 14 13
10 Александрия 15 12
11 Черноморец Одесса 15 12
12 Сталь Каменское 14 10
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