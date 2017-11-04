"Верес" и "Звезда" обошлись без голов
В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Верес" на своём поле расписал нулевую ничью со "Звездой".
"Верес" - "Звезда" - 0:0
"Верес": Бандура, Кобин, Адамюк, Борзенко (Западня, 70), Симинин, Пасич (Котляр, 14), Карасюк, Морозенко, Волошинович, Степанюк, Сергийчук (Палагнюк, 84).
"Звезда": Паст, Пепе, Качараба, Маткобожик, Полегенько, Драченко, Загальский (Фаворов, 67), Цюпа, Чичиков, Рассадкин (Прядун, 55), Петров (Панфилов, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|33
|2
|Динамо Киев
|13
|26
|3
|Олимпик Донецк
|14
|24
|4
|Верес Ровно
|15
|21
|5
|Ворскла
|14
|21
|6
|Заря Луганск
|14
|18
|7
|Мариуполь
|13
|17
|8
|Звезда Кропивницкий
|15
|14
|9
|Карпаты Львов
|14
|13
|10
|Александрия
|15
|12
|11
|Черноморец Одесса
|15
|12
|12
|Сталь Каменское
|14
|10