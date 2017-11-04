"Верес" и "Звезда" обошлись без голов

В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Верес" на своём поле расписал нулевую ничью со "Звездой".

"Верес" - "Звезда" - 0:0

"Верес": Бандура, Кобин, Адамюк, Борзенко (Западня, 70), Симинин, Пасич (Котляр, 14), Карасюк, Морозенко, Волошинович, Степанюк, Сергийчук (Палагнюк, 84).

"Звезда": Паст, Пепе, Качараба, Маткобожик, Полегенько, Драченко, Загальский (Фаворов, 67), Цюпа, Чичиков, Рассадкин (Прядун, 55), Петров (Панфилов, 90).

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