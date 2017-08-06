"Верес" обыграл "Звезду", "Черноморец" и "Александрия" свели свой матч вничью

В четвертом туре украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" на выезде обыграл кропивницкую "Звезду", а одесский "Черноморец" дома поделил очки с "Александрией".

"Звезда" - "Верес" - 1:3

Голы: Загальский, 31 - 1:0, Симинин, 45+1 - 1:1, Волошинович, 83 - 1:2, Сергийчук, 90+3 - 1:3.

Удаление: Качараба, 81 ("Звезда").

"Черноморец" - "Александрия" - 2:2

Голы: Третьяков, 26 - 1:0, Хобленко, 49 - 2:0, Грицук, 80 - 2:1 (пенальти), Ситало, 87 - 2:2.

Удаления: Черный, 45+1 ("Александрия"), Третьяков, 71 ("Черноморец").

Напомним, вчера "Шахтер" обыграл "Мариполь".