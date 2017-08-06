"Верес" обыграл "Звезду", "Черноморец" и "Александрия" свели свой матч вничью
В четвертом туре украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" на выезде обыграл кропивницкую "Звезду", а одесский "Черноморец" дома поделил очки с "Александрией".
"Звезда" - "Верес" - 1:3
Голы: Загальский, 31 - 1:0, Симинин, 45+1 - 1:1, Волошинович, 83 - 1:2, Сергийчук, 90+3 - 1:3.
Удаление: Качараба, 81 ("Звезда").
"Черноморец" - "Александрия" - 2:2
Голы: Третьяков, 26 - 1:0, Хобленко, 49 - 2:0, Грицук, 80 - 2:1 (пенальти), Ситало, 87 - 2:2.
Удаления: Черный, 45+1 ("Александрия"), Третьяков, 71 ("Черноморец").
Напомним, вчера "Шахтер" обыграл "Мариполь".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|4
|10
|2
|Шахтер Донецк
|4
|9
|3
|Олимпик Донецк
|4
|8
|4
|Ворскла
|4
|7
|5
|Верес Ровно
|4
|6
|6
|Сталь Каменское
|4
|6
|7
|Мариуполь
|4
|5
|8
|Карпаты Львов
|4
|4
|9
|Александрия
|4
|3
|10
|Звезда Кропивницкий
|4
|2
|11
|Заря Луганск
|4
|2
|12
|Черноморец Одесса
|4
|1