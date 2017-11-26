"Верес" оказался сильнее "Черноморца"

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"Верес" оказался сильнее "Черноморца"В матче 17-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" на своем поле обыграл одесский "Черноморец".

"Верес" - "Черноморец" - 3:1

Голы: Карасюк, 25 - 1:0, Волошинович, 45 - 2:0, Сергийчук, 53 - 3:0, Хобленко, 68 - 3:1.

Нереализованный пенальти: Степанюк, 58 ("Верес").

Напомним, вчера "Шахтер" обыграл "Олимпик". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 17 39
2 Динамо Киев 16 35
3 Верес Ровно 17 25
4 Олимпик Донецк 17 25
5 Ворскла 17 25
6 Заря Луганск 17 23
7 Мариуполь 16 20
8 Александрия 17 18
9 Черноморец Одесса 17 15
10 Звезда Кропивницкий 17 14
11 Карпаты Львов 17 14
12 Сталь Каменское 17 12
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