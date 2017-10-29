"Верес" поделил очки с "Олимпиком", "Заря" - с "Александрией"

Теги верес ровноолимпик донецкзаря луганскалександрия

"Верес" поделил очки с "Олимпиком", "Заря" - с "Александрией"В рамках 14-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" сыграл вничью с донецким "Олимпиком", а луганская "Заря" - с "Александрией".

"Верес" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Сергийчук, 10 - 1:0 (пенальти), Моха, 52 - 1:1.

"Заря" - "Александрия" - 2:2

Голы: Юрий, 12 - 1:0, Громов, 34 - 2:0, Старенький, 54 - 2:1, Бондаренко, 70 - 2:2.

Удаление: Пономарь, 81 ("Александрия").

Напомним, ранее "Звезда" обыграла "Ворсклу". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 14 33
2 Динамо Киев 13 26
3 Олимпик Донецк 14 24
4 Ворскла 14 21
5 Верес Ровно 14 20
6 Заря Луганск 14 18
7 Мариуполь 12 16
8 Звезда Кропивницкий 14 13
9 Карпаты Львов 14 13
10 Александрия 14 11
11 Сталь Каменское 14 10
12 Черноморец Одесса 13 10
Полная таблица

топ-5 тегов