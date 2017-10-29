"Верес" поделил очки с "Олимпиком", "Заря" - с "Александрией"
В рамках 14-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" сыграл вничью с донецким "Олимпиком", а луганская "Заря" - с "Александрией".
"Верес" - "Олимпик" - 1:1
Голы: Сергийчук, 10 - 1:0 (пенальти), Моха, 52 - 1:1.
"Заря" - "Александрия" - 2:2
Голы: Юрий, 12 - 1:0, Громов, 34 - 2:0, Старенький, 54 - 2:1, Бондаренко, 70 - 2:2.
Удаление: Пономарь, 81 ("Александрия").
Напомним, ранее "Звезда" обыграла "Ворсклу". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|33
|2
|Динамо Киев
|13
|26
|3
|Олимпик Донецк
|14
|24
|4
|Ворскла
|14
|21
|5
|Верес Ровно
|14
|20
|6
|Заря Луганск
|14
|18
|7
|Мариуполь
|12
|16
|8
|Звезда Кропивницкий
|14
|13
|9
|Карпаты Львов
|14
|13
|10
|Александрия
|14
|11
|11
|Сталь Каменское
|14
|10
|12
|Черноморец Одесса
|13
|10