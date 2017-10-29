"Верес" поделил очки с "Олимпиком", "Заря" - с "Александрией"

В рамках 14-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" сыграл вничью с донецким "Олимпиком", а луганская "Заря" - с "Александрией".

"Верес" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Сергийчук, 10 - 1:0 (пенальти), Моха, 52 - 1:1.

"Заря" - "Александрия" - 2:2

Голы: Юрий, 12 - 1:0, Громов, 34 - 2:0, Старенький, 54 - 2:1, Бондаренко, 70 - 2:2.

Удаление: Пономарь, 81 ("Александрия").

Напомним, ранее "Звезда" обыграла "Ворсклу". | soccernews.ru