"Верес" – "Шахтёр" - 0:2, "Динамо Киев" - "Заря" - 4:0 (обзоры)

Теги шахтер донецкдинамо киевверес ровнозаря луганск

"Верес" – "Шахтёр" - 0:2, "Динамо Киев" - "Заря" - 4:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 26-го тура чемпионата Украины.

"Верес" – "Шахтёр" - 0:2 

"Динамо Киев" - "Заря" - 4:0

Не пропустите: "Шахтёр" обыгрывает "Верес", киевское "Динамо" громит "Зарю". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов