"Верес" - "Шахтер" - 1:2 (обзор)

Теги шахтер донецкверес ровно

"Верес" - "Шахтер" - 1:2 (обзор)В матче 7-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" дома уступил донецкому "Шахтеру". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 7 18
2 Динамо Киев 6 16
3 Ворскла 7 16
4 Олимпик Донецк 7 12
5 Верес Ровно 7 9
6 Мариуполь 6 8
7 Заря Луганск 7 8
8 Звезда Кропивницкий 7 8
9 Сталь Каменское 7 6
10 Карпаты Львов 7 6
11 Александрия 7 4
12 Черноморец Одесса 7 1
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