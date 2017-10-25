"Верес" стал первым четвертьфиналистом кубка Украины

Теги верес ровноарсенал киев

"Верес" стал первым четвертьфиналистом кубка УкраиныРовненский "Верес", минимально обыграв на выезде киевский "Арсенал", стал первым четвертьфиналистом кубка Украины.

"Арсенал" - "Верес" - 0:1

Гол: Морозенко, 19 - 0:1.

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