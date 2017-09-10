"Верес" уничтожил "Карпаты", "Мариуполь" обыграл "Сталь"

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"Верес" уничтожил "Карпаты", "Мариуполь" обыграл "Сталь"Сегодня в рамках 8-го тура украинской Премьер-Лиги ровненский "Верес" на выезде забил шесть мячей львовским "Карпатам", пропустив в свои ворота лишь один гол, а "Мариуполь" оказался сильнее каменской "Стали".

"Карпаты" - "Верес" - 1:6

Голы: Борзенко, 34 - 0:1, Сергийчук, 45 - 0:2, Степанюк, 54 - 0:3, Сергийчук, 72 - 0:4, Кобин, 76 - 0:5, Пасич, 83 - 0:6, Карраскаль, 87 - 1:6.

"Сталь" - "Мариуполь" - 0:1

Гол: Вакуленко, 41 - 0:1 (пенальти).

Напомним, ранее "Черноморец" обыграл "Звезду"

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1 Шахтер Донецк 8 21
2 Динамо Киев 7 19
3 Ворскла 8 17
4 Олимпик Донецк 8 13
5 Верес Ровно 8 12
6 Мариуполь 7 11
7 Заря Луганск 8 8
8 Звезда Кропивницкий 8 8
9 Сталь Каменское 8 6
10 Карпаты Львов 8 6
11 Александрия 8 4
12 Черноморец Одесса 8 4
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