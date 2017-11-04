"Верес" - "Звезда" - 0:0, "Александрия" - "Черноморец" - 0:0 (обзоры)

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"Верес" - "Звезда" - 0:0, "Александрия" - "Черноморец" - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 15-го тура чемпионата Украины. 

"Верес" - "Звезда" - 0:0 

"Александрия" - "Черноморец" - 0:0

Не пропустите: "Верес" и "Звезда" обошлись без голов. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 14 33
2 Динамо Киев 13 26
3 Олимпик Донецк 14 24
4 Верес Ровно 15 21
5 Ворскла 14 21
6 Заря Луганск 14 18
7 Мариуполь 13 17
8 Звезда Кропивницкий 15 14
9 Карпаты Львов 14 13
10 Александрия 15 12
11 Черноморец Одесса 15 12
12 Сталь Каменское 14 10
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