Веретенников отреагировал на то, что Дзюба побил его рекорд по голам в чемпионате России

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Веретенников отреагировал на то, что Дзюба побил его рекорд по голам в чемпионате России

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Бывший форвард "Ротора" Олег Веретенников высказался по поводу исторического достижения Артёма Дзюбы.

Напомним, что 33-летний нападающий "Зенита" стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.

Дзюба побил рекорд Веретенникова, забив в национальном первенстве 144 гола.

"Я отнёсся вполне нормально, так как любой рекорд когда-то умножается и увеличивается. Я его не поздравил (по телефону), так как у меня нет его контактов. Но в инстаграме я ему написал. Ответа не последовало, может, сообщений было много, и он не увидел.

А так хочу его поздравить. Пусть радует своей игрой болельщиков. У меня никакой ревности нет. В последние сезоны Артём много забивал и был явным кандидатом, чтобы побить рекорд", - цитирует Веретенникова "Р-Спорт".

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