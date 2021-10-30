Веретенников отреагировал на то, что Дзюба побил его рекорд по голам в чемпионате России
Бывший форвард "Ротора" Олег Веретенников высказался по поводу исторического достижения Артёма Дзюбы.
Напомним, что 33-летний нападающий "Зенита" стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.
Дзюба побил рекорд Веретенникова, забив в национальном первенстве 144 гола.
"Я отнёсся вполне нормально, так как любой рекорд когда-то умножается и увеличивается. Я его не поздравил (по телефону), так как у меня нет его контактов. Но в инстаграме я ему написал. Ответа не последовало, может, сообщений было много, и он не увидел.
А так хочу его поздравить. Пусть радует своей игрой болельщиков. У меня никакой ревности нет. В последние сезоны Артём много забивал и был явным кандидатом, чтобы побить рекорд", - цитирует Веретенникова "Р-Спорт".
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