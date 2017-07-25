Верету стал игроком "Фиорентины"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Астон Виллы" Жордана Верету.

Как и сообщалось ранее, сумма трансфера составила семь миллионов евро. 24-летний француз успешно прошёл медобследование и заключил с "фиалками" контракт по схеме "4+1".

Напомним, что Верету выступал за "Астон Виллу" с 2015 года, сыграл 29 матчей и сделал 6 результативных передач. Сдавался в аренду "Сент-Этьену". | http://soccernews.ru