Верету в шаге от перехода в "Фиорентину"

Полузащитник "Астон Виллы" Жордан Верету в ближайшее время станет игроком "Фиорентины".

24-летний француз уже прибыл в расположение "фиалок" для прохождения медицинского обследования. Сумма трансфера составит семь миллионов евро.

Верету выступал за "Астон Виллу" с 2015 года, сыграл 29 матчей и сделал 6 результативных передач. Сдавался в аренду "Сент-Этьену".

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