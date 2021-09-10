Вьери: Холанд 100% перейдет в "Реал"

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Экс-футболисты сборной Италии Кристиан Вьери и Антонио Кассано порассуждали о будущем нападающем сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Мне сказали: "Смотри-ка, "Бавария" хочет купить Холанда". А еще "Мадрид" хочет Левандовского на пару лет. Для меня во всем этом есть смысл", – сказал Кассано.

Вьери в свою очередь сказал: "А мне сказали, что Холанд перейдет в "Реал". Это 100%. Мне так сказали... Но я не знаю, правда ли это".

Кассано ответил: "Тогда – чао, Мбаппе!".

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