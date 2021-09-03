Вьери: "После ухода Роналду из "Ювентуса" фаворитом Серии А стал "Интер"
Фото сайт "Ювентуса"
Известный в прошлом итальянский футболист Кристиан Вьери считает, что шансы "Ювентуса" на скудетто снизились после продажи форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".
"Я говорил, что "Ювентус" - сильнейшая команда Серии А. Но это было до ухода Роналду. Теперь фаворитом чемпионата стал "Интер". "Ювентус" потерял от 25 до 30 голов. Те, кто говорил, что Криштиану не очень хорош, должны быть счастливы. Но нет нападающего лучше, чем он", - цитирует Вьери La Gazzetta dello Sport.
Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.
"Старая синьора" в прошлом сезоне финишировала четвёртой в Серии А, а "Интер" стал чемпионом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17