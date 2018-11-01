Вьери: "Раньше, если ты не забил - запирался в комнате. Сейчас нужен только инстаграм"

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери в интервью Radio Deejay сказал, что нынешнее поколение форвардов уделяет слишком много времени и внимания социальным сетям, нежели своей результативности.

"Сегодня нужен только "Инстаграм", чтобы быть форвардом. Больше не нужно забивать по 30 мячей за сезон. Раньше, если ты не забил, то запирался в комнате и изучал свои ошибки. На следующий день возвращался и пытался стать лучше. Сейчас такого нет. Мы были больны, всё моё поколение, особенно нападающие. Мы жили ради голов".

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