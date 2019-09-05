Вьери рассказал, что будет с футболом после ухода Месси и Роналду

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о противостоянии между форвардами "Ювентуса" Криштиану Роналду и "Барселоны" Лионеля Месси.

"Такого противостояния, как между Месси и Роналду, никогда не было в истории футбола. Это игроки, которые каждый сезон забивают по 40-50 голов. Когда они завершат карьеру, это будет драма для мирового футбола", — приводит слова Вьери Marca.

34-летний Роналду за свою клубную карьеру провел 805 матчей во всех турнирах, в которых забил 602 гола и отдал 210 результативных передач. На счету 32-летнего Месси 603 мяча и 242 голевых паса в 687 поединках.

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