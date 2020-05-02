Вьери рассказал о своей сексуальной жизни

Известный в прошлом итальянский футболист Кристиан Вьери заявил, что во время профессиональной карьеры у него была насыщенная сексуальная жизнь.

"Я был героем многих историй с женщинами. Буду честен, почти всё, что я читал в СМИ, является правдой. У многих женщин, которых вы видите в кино и на телевидении, было что-то со мной. После 18-летия у меня было мало дней воздержания.

Раньше я регулярно просил двух-трёх женщин провести со мной время. Мы закрывались в помещении, и я делал то, что должен делать Бомбардировщик (прозвище футболиста - примечание Soccernews). Очень сильно я любил только Элизабетту Каналис (итальянская модель, телеведущая и актриса - примечание Soccernews). Она была единственной большой любовью в моей жизни. Единственной, которая заслуживает упоминания", - цитирует Вьери Marca.

Бывший нападающий известен по выступлениям за "Ювентус", "Атлетико", "Лацио", "Интер", "Милан" и "Монако".

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