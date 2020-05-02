Вьери рассказал о своей сексуальной жизни

Теги кристиан вьери

Вьери рассказал о своей сексуальной жизни

Известный в прошлом итальянский футболист Кристиан Вьери заявил, что во время профессиональной карьеры у него была насыщенная сексуальная жизнь.

"Я был героем многих историй с женщинами. Буду честен, почти всё, что я читал в СМИ, является правдой. У многих женщин, которых вы видите в кино и на телевидении, было что-то со мной. После 18-летия у меня было мало дней воздержания.

Раньше я регулярно просил двух-трёх женщин провести со мной время. Мы закрывались в помещении, и я делал то, что должен делать Бомбардировщик (прозвище футболиста - примечание Soccernews). Очень сильно я любил только Элизабетту Каналис (итальянская модель, телеведущая и актриса - примечание Soccernews). Она была единственной большой любовью в моей жизни. Единственной, которая заслуживает упоминания", - цитирует Вьери Marca.

Бывший нападающий известен по выступлениям за "Ювентус", "Атлетико", "Лацио", "Интер", "Милан" и "Монако".

Не пропустите: Вьери сравнил Роналдо и Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ

Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов