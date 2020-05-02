Вьери рассказал о своей сексуальной жизни
Известный в прошлом итальянский футболист Кристиан Вьери заявил, что во время профессиональной карьеры у него была насыщенная сексуальная жизнь.
"Я был героем многих историй с женщинами. Буду честен, почти всё, что я читал в СМИ, является правдой. У многих женщин, которых вы видите в кино и на телевидении, было что-то со мной. После 18-летия у меня было мало дней воздержания.
Раньше я регулярно просил двух-трёх женщин провести со мной время. Мы закрывались в помещении, и я делал то, что должен делать Бомбардировщик (прозвище футболиста - примечание Soccernews). Очень сильно я любил только Элизабетту Каналис (итальянская модель, телеведущая и актриса - примечание Soccernews). Она была единственной большой любовью в моей жизни. Единственной, которая заслуживает упоминания", - цитирует Вьери Marca.
Бывший нападающий известен по выступлениям за "Ювентус", "Атлетико", "Лацио", "Интер", "Милан" и "Монако".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16