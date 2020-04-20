Вьери сравнил Роналдо и Роналду

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Вьери сравнил Роналдо и Роналду

Бывший нападающий "Интера" Кристиан Вьери сравнил экс-форварда миланского клуба Роналдо с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я друг Роналдо. Мне повезло, что я играл вместе с ним. Он умел все, обладал взрывной скоростью, был мощным и быстрым. Казалось, что он мог танцевать с мячом.

Я считаю, что Роналдо лучше Роналду, но Криштиану - это машина. Его игра восхищает. Он может играть до 40 лет, причем с сигаретой в зубах. Его тело можно сравнить со скульптурой", - приводит слова Вьери Daily Mail.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Всемирно известный пользователь "SOCCER NEWS" Дмитрий Владимирович заявил, что пока португальское заднеприводное плоскостопие, шавка и просто балласт - Роналду, обдумывает на Мадейре как выплакать очередной ЗМ, не взирая на карантин, Месси делает благое дело! Но никто и не удивлён! Картонный португальский лидер, всегда заботился о своих картонных «проблемах», не бойсь, уже обдумывает, как ещё подключить больше арбитров, что бы было больше липовых пенок (как в том же матче с Фиорентиной) и как выплакать очередной липовый ЗМ, а клубные дела, и эпидемия - подождут. Но если, что - Сарри на выход, как это было с Аллегри! Виноваты все во круг, но не я! Все это Кристиано Картон педик Роналду! Forza Juve!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Абсолютно согласен,мой клон!Ты как всегда прав!

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