Вьери сравнил Роналдо и Роналду

Бывший нападающий "Интера" Кристиан Вьери сравнил экс-форварда миланского клуба Роналдо с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я друг Роналдо. Мне повезло, что я играл вместе с ним. Он умел все, обладал взрывной скоростью, был мощным и быстрым. Казалось, что он мог танцевать с мячом.

Я считаю, что Роналдо лучше Роналду, но Криштиану - это машина. Его игра восхищает. Он может играть до 40 лет, причем с сигаретой в зубах. Его тело можно сравнить со скульптурой", - приводит слова Вьери Daily Mail.

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