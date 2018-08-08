Вьери: "В мире есть только три команды, которые по составу сопоставимы с "Ювентусом"

Известный в прошлом футболист Кристиан Вьери сравнил туринский "Ювентус" с лучшими клубами планеты.

" Правда состоит в том, что во всем мире, как я думаю, есть только три команды, которые могут похвастаться составом лучше или равному тому, что есть у "Ювентуса" - это "Реал", "Барселоны" и "Бавария ", - приводит слова бывшего футболиста сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, "Ювентус" готов обменять своего ключевого игрока на Погба. | soccernews.ru