Вьери: "В мире есть только три команды, которые по составу сопоставимы с "Ювентусом"

Теги ювентусреал мадридбавария мюнхенбарселона

Вьери: "В мире есть только три команды, которые по составу сопоставимы с "Ювентусом"Известный в прошлом футболист Кристиан Вьери сравнил туринский "Ювентус" с лучшими клубами планеты.

"Правда состоит в том, что во всем мире, как я думаю, есть только три команды, которые могут похвастаться составом лучше или равному тому, что есть у "Ювентуса" - это "Реал", "Барселоны" и "Бавария", - приводит слова бывшего футболиста сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, "Ювентус" готов обменять своего ключевого игрока на Погба. | soccernews.ru

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