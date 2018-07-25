Вьери: "За Зобниным следят многие европейские клубы"

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери считает, что Роман Зобнин хорошо проявил себя в составе сборной России на домашнем ЧМ-2018.

"Знаю, как в "Спартаке" его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России. На Чемпионате Мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Думаю, интерес европейских клубов к нему уже немалый", - сказал он.

Зобнин принял участие в пяти матчах мирового первенства, отдав одну голевую передачу.

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