Вериссимо близок к переходу в "Спартак"

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Вериссимо близок к переходу в "Спартак"Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо близок к переходу в "Спартак".

Как сообщает журналист L'Equipe Жилль Фавар, московский клуб согласился заплатить за футболиста десять миллионов евро.

Контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года.

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