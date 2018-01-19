Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо близок к переходу в "Спартак".

Как сообщает журналист L'Equipe Жилль Фавар, московский клуб согласился заплатить за футболиста десять миллионов евро.

Контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года.

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