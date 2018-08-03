Вериссимо близок к переходу в "Зенит"

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Вериссимо близок к переходу в "Зенит"

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо может продолжить карьеру в "Зените".

"Вериссимо хочет играть в Европе. Ранее он уже договорился о переходе в "Торино", но итальянский клуб не смог предложить "Сантосу" требуемую сумму. Трансфер не состоялся.

Какую сумму требует руководство? 10 миллионов евро напрямую "Сантосу", не считая комиссионных агентам и семье футболиста. Думаю, вероятность трансфера высока. Все может решиться в ближайшую неделю" - сообщил источник близкий к руководству "Сантоса".

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