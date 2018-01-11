Вериссимо: "Некоторые люди выступают в качестве моих агентов, но они ими не являются"



Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо, которым интересуется "Спартак", заявил, что от его имени говорят люди, не являющиеся его агентами.

"В последнее время много говорится о моем будущем. Поэтому я хочу внести ясность по этому поводу. Многие люди выступают в качестве моих агентов, но они ими не являются. Из-за этого пострадало мое имя и имя моего агента. Я официально заявляю, моими агентами являются Маркос Рибейро из MGS Sport и Апаресидо Инасио из AIRC Sport. Только они будут отвечать за меня", - приводит слова Вериссимо Adie.

Ранее сообщалось, что "Сантос" хочет получить за 22-летнего Вериссимо около 10 миллионов евро.

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