Вериссимо: "Некоторые люди выступают в качестве моих агентов, но они ими не являются"
Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо, которым интересуется "Спартак", заявил, что от его имени говорят люди, не являющиеся его агентами.
"В последнее время много говорится о моем будущем. Поэтому я хочу внести ясность по этому поводу. Многие люди выступают в качестве моих агентов, но они ими не являются. Из-за этого пострадало мое имя и имя моего агента. Я официально заявляю, моими агентами являются Маркос Рибейро из MGS Sport и Апаресидо Инасио из AIRC Sport. Только они будут отвечать за меня", - приводит слова Вериссимо Adie.
Ранее сообщалось, что "Сантос" хочет получить за 22-летнего Вериссимо около 10 миллионов евро.
Не пропустите: Переход Вериссимо в "Спартак" под угрозой срыва. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку 2017-го года
-
"Барселона" разгромила "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
-
Месси вошел десятку лучших бомбардиров в истории Кубка Испании
-
Опубликован рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года
-
УЕФА представил свою сборную 2017-го года
Лента новостей
-
Йерро: "Реалу" нужно сохранять спокойствие"
-
"Интеру" понадобился хавбек "Локомотива"
-
Хуммельс впервые стал отцом
-
"Барселона" – "Сельта" - 5:0 (обзор)
-
Турнир прогнозов: анонс 29 тура
-
Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку 2017-го года
-
"Барселона" разгромила "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
-
Неймар объявил, зачем он праздновал гол с бутсой на голове
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется Чичарито и Варди
-
Салах: "Не собираюсь комментировать слухи обо мне"
-
Месси поучаствовал в 24 голах в последних 14 матчах Кубка Испании
-
Ринат Билялетдинов возглавил "СКА-Хабаровск"
-
"Дженоа" может арендовать у "Милана" Локателли
-
Альба отдал седьмой голевой пас Месси в этом сезоне, больше всех остальных игроков
-
"СКА-Хабаровск" арендовал защитника "Зенита"
-
"Ливерпуль" оценил Старриджа в 34 миллиона евро
-
Хавбек "Ливерпуля" перешел в "Оксфорд"
-
Брат Рибери покинул "Газелек Аяччо", вместо него в клуб пришел брат Льориса
-
"Ростов" провел первую тренировку под руководством Карпина
-
Альба впервые в карьере поучаствовал в трех голах в одном матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12