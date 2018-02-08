Вериссимо вновь близок к переходу в "Спартак"

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Вериссимо вновь близок к переходу в "Спартак"
Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо перешел в "Спартак", сообщает Radio Bandeirantes.

По сведениям издания, российский клуб заплатил за футболиста порядка семи миллионов евро. Сделка должна быть оформлена в ближайшие дни.

Стоит отметить, что переговоры о переходе 22-летнего Вериссимо в "Спартак" длятся уже более месяца.

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