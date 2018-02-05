Вериссимо заключит со "Спартаком" пятилетний контракт
Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо близок к переходу в московский "Спартак", сообщает бразильская пресса.
22-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с "красно-белыми". Стороны готовы заключить пятилетнее соглашение.
Сумма трансфера составит 7,5 миллионов евро, также в сделку будут включены бонусы.
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|38
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|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28