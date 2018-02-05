Вериссимо заключит со "Спартаком" пятилетний контракт

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо близок к переходу в московский "Спартак", сообщает бразильская пресса.

22-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с "красно-белыми". Стороны готовы заключить пятилетнее соглашение.

Сумма трансфера составит 7,5 миллионов евро, также в сделку будут включены бонусы.

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