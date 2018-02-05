Вериссимо заключит со "Спартаком" пятилетний контракт

Теги сантосспартак москвалукас вериссимо

Вериссимо заключит со "Спартаком" пятилетний контракт

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо близок к переходу в московский "Спартак", сообщает бразильская пресса.

22-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с "красно-белыми". Стороны готовы заключить пятилетнее соглашение.

Сумма трансфера составит 7,5 миллионов евро, также в сделку будут включены бонусы.

Не пропустите: Сергей Ерёменко стал игроком "Спартака". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 26-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 26-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас 38 80
2 Сантос 38 71
3 Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс 38 55
8 Понте Прета 38 53
9 Гремио 38 53
10 Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро 38 51
13 Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба 38 46
16 Витория 38 45
17 Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов