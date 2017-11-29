Центральный защитник Томас Вермален может остаться в "Барселоне", информирует испанская пресса.

Если каталонский клуб во время зимнего трансферного окна не сможет приобрести центрбека, а бельгийский футболист избежит травм и проявит себя, тренерский штаб "Барселоны" может оставить его в обойме команды.

В матче против "Валенсии" Вермален провёл свою первую игру за "Барселону" в Ла Лиге в текущем сезоне. Несмотря на ошибку в моменте с пропущенным голом, бельгиец выглядел неплохо и в целом получил положительные оценки от прессы и болельщиков.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась от покупки Лапорта в пользу Иньиго Мартинеса. | soccernews.ru