Вермален может остаться в "Барселоне"

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Вермален может остаться в "Барселоне"

Центральный защитник Томас Вермален может остаться в "Барселоне", информирует испанская пресса.

Если каталонский клуб во время зимнего трансферного окна не сможет приобрести центрбека, а бельгийский футболист избежит травм и проявит себя, тренерский штаб "Барселоны" может оставить его в обойме команды.

В матче против "Валенсии" Вермален провёл свою первую игру за "Барселону" в Ла Лиге в текущем сезоне. Несмотря на ошибку в моменте с пропущенным голом, бельгиец выглядел неплохо и в целом получил положительные оценки от прессы и болельщиков.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась от покупки Лапорта в пользу Иньиго Мартинеса. | soccernews.ru

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