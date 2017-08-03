Вермален может перейти в "Андерлехт"

"Андерлехт" хочет подписать защитника "Барселоны" Томаса Вермалена, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, брюссельский клуб видит в 31-летнему футболисте качественное усиление оборонительной линии команды. Интерес к центрбеку также проявляет "Вест Бромвич".

Напомним, что прошлый сезон Вермален провёл на правах аренды в "Роме".

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