Вермален может перейти в "Андерлехт"

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Вермален может перейти в "Андерлехт"

"Андерлехт" хочет подписать защитника "Барселоны" Томаса Вермалена, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, брюссельский клуб видит в 31-летнему футболисте качественное усиление оборонительной линии команды. Интерес к центрбеку также проявляет "Вест Бромвич".

Напомним, что прошлый сезон Вермален провёл на правах аренды в "Роме". 

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