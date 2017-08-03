Вермален может перейти в "Андерлехт"
"Андерлехт" хочет подписать защитника "Барселоны" Томаса Вермалена, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, брюссельский клуб видит в 31-летнему футболисте качественное усиление оборонительной линии команды. Интерес к центрбеку также проявляет "Вест Бромвич".
Напомним, что прошлый сезон Вермален провёл на правах аренды в "Роме".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Стандард Льеж
|30
|67
|2
|Клуб Брюгге
|30
|63
|3
|Андерлехт
|30
|57
|4
|Зульте-Варегем
|30
|53
|5
|Локерен
|30
|51
|6
|Генк
|30
|45
|7
|Гент
|30
|44
|8
|Кортрийк
|30
|39
|9
|Остенде
|30
|34
|10
|Шарлеруа
|30
|34
|11
|Серкль Брюгге
|30
|33
|12
|Льерс СК
|30
|32
|13
|Мехелен
|30
|31
|14
|Ред Стар Ваасланд
|30
|31
|15
|ОХ Левен
|30
|27
|16
|Монс
|30
|22