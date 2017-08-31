Защитник "Барселоны" Томас Вермален может стать игроком "Эвертона".

Мерсисайдский клуб намерен арендовать 31-летнего игрока, а затем выкупить его контракт у испанцев.

Вермален знаком с чемпионатом Англии по игре за "Арсенал", из которого он и перешел в "Барселону".

В соглашении бельгийца с "Барселоной" сумма отступных составляет 80 миллионов евро. Прошлый сезон защитник провел в аренде в "Роме".

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