Вермален назвал ключевого игрока сборной России

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Вермален назвал ключевого игрока сборной РоссииФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Защитник сборной "Бельгии" Томас Вермален поделился своим мнением о составе сборной России на Евро-2020 и назвал ключевого игрока россиян.

"Знаю несколько футболистов в составе сборной России. Само собой, мы встречались с ними пару лет назад. Рассмотрим их текущий состав в ближайшие дни. Сразу привлекает внимание их большой форвард, который играл в 2019 году. Он и сейчас является самым важным футболистом российской сборной. Но думаю, что мы вместе с тренером еще проанализируем их команду, чтобы найти сильные стороны и попытаться их нейтрализовать", — цитирует Вермалена Sport Magazine.

Напомним,, что встреча между командами Бельгии и России запланирована на 12 июня на арене Санкт-Петербург.

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