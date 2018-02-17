Вермален поделился мнением о возможном назначении Луса Энрике на пост тренера "Челси"

Защитник "Барселоны" Томас Вермален прокомментировал слухи о том, что Луис Энрике может возглавить "Челси".

"Думаю, он мог бы преуспеть в АПЛ. Полагаю, это было бы похоже на то, что мы видим у Гвардиолы в "Манчестер Сити". Когда привносишь немного испанского влияния в английский футбол, это может занять много времени, но в итоге это будет очень хорошо работать.

У меня были очень хорошие отношения с Луисом Энрике. Он хорошо разговаривает с футболистами. Он знает, как заставить игрока чувствовать себя правильно. Если бы вы спросили меня о лучших тренерах, с которыми я работал, я бы обязательно включил его" - приводит слова Вермалена The Guardian.

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