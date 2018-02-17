Вермален поделился мнением о возможном назначении Луса Энрике на пост тренера "Челси"

Теги томас вермаленлуис энрикечелси

Вермален поделился мнением о возможном назначении Луса Энрике на пост тренера "Челси"

Защитник "Барселоны" Томас Вермален прокомментировал слухи о том, что Луис Энрике может возглавить "Челси".

"Думаю, он мог бы преуспеть в АПЛ. Полагаю, это было бы похоже на то, что мы видим у Гвардиолы в "Манчестер Сити". Когда привносишь немного испанского влияния в английский футбол, это может занять много времени, но в итоге это будет очень хорошо работать.

У меня были очень хорошие отношения с Луисом Энрике. Он хорошо разговаривает с футболистами. Он знает, как заставить игрока чувствовать себя правильно. Если бы вы спросили меня о лучших тренерах, с которыми я работал, я бы обязательно включил его" - приводит слова Вермалена The Guardian.

Читайте также: Лайнс: "Энрике не возглавит "Челси" до лета". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов