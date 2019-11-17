Вермален поделился впечатлениями от матча со сборной России
Защитник сборной Бельгии Томас Вермален рассказал, что думает о разгромной победе своей команды в матче с Россией (4:1) в 9-м туре отбора Евро-2020. Об этом пишет hln.
"Матч хороший, первый тайм был лучше, чем второй. Мы эффективная команда. Если пропускаем, то знаем, что сможем сделать разницу у чужих ворот.
Боята был хорош. Он невероятный игрок: быстр и силен. Он отлично сыграл против хорошего нападающего Дзюбы", - сказал Вермален.
19 ноября сборная Бельгии сыграет с Кипром в рамках 10-го тура отборочного этапа Евро-2020.
Читайте также: Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе. | http://soccernews.ru
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