Вермален получил травму и рискует пропустить ЧМ

Защитник каталонской "Барселоны" Томас Вермален получил травму в сегодняшнем матче 37-го тура Ла Лиги против "Леванте".

Как информирует El Mundo Deportivo, предположительно, у 32-летнего бека возникли проблемы с подколенным сухожилием правой ноги. На 31-й минуте игры он был заменен на Жерара Пике.

С начала августа прошлого года эта травма стала уже четвертой для бельгийца. Вполне вероятно, что он пропустит предстоящий Чемпионат Мира в России.

Напомним, Алькасер не намерен уходить из "Барселоны". | soccernews.ru