Вермален расстроен из-за того, что остался в "Барселоне"

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Вермален расстроен из-за того, что остался в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Томас Вермален хочет покинуть каталонский клуб.

"Я думал, что остаться в "Барселоне" будет неплохой идеей, но сейчас вижу, что это не так" - приводит слова Вермалена Het Laatste Nieuws.

Напомним, что Вермален хотел покинуть клуб летом, однако "Барселона" решила сохранить игрока.

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