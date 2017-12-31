Вермален: "Удалось опровергнуть мою репутацию "хрустального" игрока"
Защитник каталонской "Барселоны" Томас Вермален высказался о своей частой травматичности.
"Я понимаю, что у болельщиков были сомнения относительно моего физического состояния, потому что в последние годы у меня было сразу несколько проблем с физическим состоянием. Но с ноября 2016-го года у меня подобных проблем не было, и я чувствовал себя хорошо в течение года. Я знаю, что у меня была репутация "хрустального" игрока, но мне удалось ее опровергнуть, работая над этим. Теперь я демонстрирую, что я могу жить без травм в течение долгого времени, и я надеюсь сохранить свои кондиции", - цитирует 32-летнего бека "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.
Напомним, Иньеста может покинуть "Барселону" в конце сезона. | soccernews.ru
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