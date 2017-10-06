Вермален: "В "Барселоне" я попал в сложную ситуацию"

Защитник "Барселоны" Томас Вермален рассказал о своём положении в каталонском клубе.

"Барселона" сообщила мне, что я не могу уйти. Поэтому мне пришлось остаться, несмотря на интерес со стороны других клубов. А теперь я попал в сложную ситуацию - я не могу играть даже за вторую команду. Я разговаривал с тренером, и он удовлетворён моими тренировками.

Очевидно, что в таком клубе как "Барселона" трёх центральных защитников недостаточно - нужно четыре или пять. Дисквалификация или травма кого-то из них будет означать, что я смогу вернуться в состав, а такие вещи случаются нередко. В данный момент всё складывается не очень хорошо, но вскоре всё может измениться" - приводит слова 31-летнего бельгийца Marca.

Отметим, что в этом сезоне Вермален не сыграл за "Барселону" ни одного матча.

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