Вермален: "В "Барселоне" я попал в сложную ситуацию"

Теги барселонатомас вермален

Вермален: "В "Барселоне" я попал в сложную ситуацию"

Защитник "Барселоны" Томас Вермален рассказал о своём положении в каталонском клубе.

"Барселона" сообщила мне, что я не могу уйти. Поэтому мне пришлось остаться, несмотря на интерес со стороны других клубов. А теперь я попал в сложную ситуацию - я не могу играть даже за вторую команду. Я разговаривал с тренером, и он удовлетворён моими тренировками.

Очевидно, что в таком клубе как "Барселона" трёх центральных защитников недостаточно - нужно четыре или пять. Дисквалификация или травма кого-то из них будет означать, что я смогу вернуться в состав, а такие вещи случаются нередко. В данный момент всё складывается не очень хорошо, но вскоре всё может измениться" - приводит слова 31-летнего бельгийца Marca.

Отметим, что в этом сезоне Вермален не сыграл за "Барселону" ни одного матча.

Не пропустите: "Барселона" определилась с первым подписанием в зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов