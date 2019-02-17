Вермален за 12 лет травмировался 24 раза

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Вермален за 12 лет травмировался 24 раза

Защитник "Барселоны" Томас Вермален снова травмировался и не сыграет в матче Лиги Чемпионов с "Лионом".

По сведениям Sport.es, на этот раз у 33-летнего футболиста выявили перенапряжение мышц на правой ноге. Отмечается, что за последние 12 лет игрок получил 24 повреждения.

В текущем сезоне Вермален принял участие в 11 матчах, однако результативными действиями не отличился.

Поединок между "Лионом" и "Барселоной" состоится 19 февраля в 23:00 (мск).

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