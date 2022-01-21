Вермален завершил карьеру и стал тренером сборной Бельгии

Фото сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации

Известный бельгийский футболист Томас Вермален решил повесить бутсы на гвоздь.

Центральный защитник, известный по выступлениям за "Аякс", "Арсенал", "Барселону" и "Рому", завершил карьеру в возрасте 36 лет.

После ухода из профессионального футбола Вермален сразу же начал тренерскую деятельность - он вошёл в штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

Последним клубом игрока стал японский "Виссел Кобе", цвета которого он защищал с июля 2019 года.

За бельгийскую сборную Вермален сыграл 85 матчей и забил 2 гола.

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