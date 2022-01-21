Вермален завершил карьеру и стал тренером сборной Бельгии
Фото сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации
Известный бельгийский футболист Томас Вермален решил повесить бутсы на гвоздь.
Центральный защитник, известный по выступлениям за "Аякс", "Арсенал", "Барселону" и "Рому", завершил карьеру в возрасте 36 лет.
После ухода из профессионального футбола Вермален сразу же начал тренерскую деятельность - он вошёл в штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.
Последним клубом игрока стал японский "Виссел Кобе", цвета которого он защищал с июля 2019 года.
За бельгийскую сборную Вермален сыграл 85 матчей и забил 2 гола.
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