Вермалена зовут в АПЛ

Защитник "Барселоны" Томас Вермален может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, в услугах 31-летнего бельгийца заинтересован "Вест Бромвич". Сумма возможного трансфера неизвестна.

Контракт Вермалена с "Барселоной" истекает летом 2019 года. Прошлый сезон "стеклянный" центрбек провёл на правах аренды в "Роме", сыграл 12 матчей.

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