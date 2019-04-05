Вермалена зовут в АПЛ

Защитник "Барселоны" Томас Вермален может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Mundo Deportivo, на 33-летнего бельгийца претендуют "Вест Хэм" и "Уотфорд", однако клубы готовы предложить игроку соглашение только на один год. Отметим, что контракт Вермалена с "Барселоной" истекает предстоящим летом.

Вермален уже имеет опыт выступлений в АПЛ. В свое время он играл за "Арсенал".

В этом сезоне Вермален принял участие в 11 матчах, однако результативными действиями он не отличился.

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