Вернблум: "Арсенал" уже не тот"

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Вернблум: "Арсенал" уже не тот"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум оценил шансы своей команды в противостоянии с "Арсеналом" в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"Будет сложно, но интересно. Думаю, всё возможно. "Арсенал" силён, но сейчас он уже не тот, что раньше. Как и "Лион", с которым мы соперничали на предыдущей стадии. Очень хорошая команда, но несколько лет назад она была мощнее" - сказал Вернблум.

Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне, а ответный - 12 апреля в Москве.

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