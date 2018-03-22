Вернблум: "Арсенал" уже не тот"
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум оценил шансы своей команды в противостоянии с "Арсеналом" в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
"Будет сложно, но интересно. Думаю, всё возможно. "Арсенал" силён, но сейчас он уже не тот, что раньше. Как и "Лион", с которым мы соперничали на предыдущей стадии. Очень хорошая команда, но несколько лет назад она была мощнее" - сказал Вернблум.
Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне, а ответный - 12 апреля в Москве.
Не пропустите: Головин назвал лучшего игрока ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Аргентина встретится с Италией в товарищеском матче
-
Лучше не придумаешь! Россия откроет календарный год поединком против Бразилии
-
Ностальгируя по Мундиалю: Украина протестирует Саудовскую Аравию
-
Рональд Куман дебютирует во главе сборной: Нидерланды сыграют против Англии
-
Другая вселенная: что творится за пределами топ-5 чемпионатов Европы
Лента новостей
-
Форвард "МЮ" вошел в число приоритетных вариантов для "Реала"
-
Болт считает себя круче Месси
-
Семин: "Локомотиву" очень неудобно играть с "Амкаром" 31 марта"
-
"Реал" определился с ценой на Бэйла
-
Мотта дисквалифицирован на три матча
-
"Лацио" нашел замену Иммобиле в АПЛ
-
Швец рассказал, как Месси угрожал Мусаккио
-
Буффон сравнил Роналду и Месси
-
"Шахтёр" намерен подписать очередного бразильского хавбека
-
Тер Штеген: "Не стоит сравнивать меня с Месси"
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Алдервейрелду
-
Бубнов: "Не думаю, что в игре с Бразилией Россию ждет большой разгром"
-
Кейн готов пойти на финансовые уступки ради перехода в "Реал"
-
Артур прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"
-
Гильерме назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за чемпионство
-
Роналду озвучил "Реалу" свои требования по новому окладу
-
Моуринью заинтересован в подписании двух защитников из Ла Лиги
-
"Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Челси"
-
В услугах Аллегри заинтересованы пять европейских топ-клубов
-
Луис Адриано: "Готов завершить карьеру в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|23
|44
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
|23
|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12