Вернблум близок к подписанию контракта с новым клубом

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум близок к подписанию контракта со своим новым клубом, информирует sportdog.gr.

По сведениям источника, 31-летний хавбек в уже ближайшее время станет игроком греческого ПАОКа. Стороны утрясают последние детали предстоящей сделки. Греческому клубу швед достанется бесплатно, так как его контракт с армейцами рассчитан до лета текущего года.

В нынешнем сезоне Вернблум забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за ЦСКА.

Напомним, ЦСКА определил две трансферные цели. | soccernews.ru