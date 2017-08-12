Вернблум: "ЦСКА - "Спартак" - матч года, ни больше ни меньше"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о настрое на матч 6-го тура против "Спартака".

По словам одного из лидеров армейцев, впереди у его команды главное противостояние в российском футболе.

"Матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на все, чтобы победить", - сказал он.

Напомним, матч ЦСКА - "Спартак" состоится 12 августа. Начало в 17:30 по московскому времени. | http://soccernews.ru