Вернблум: "Диалога с ЦСКА по новому контракту нет, склоняюсь к тому, что это мой последний сезон в клубе"

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Вернблум: "Диалога с ЦСКА по новому контракту нет, склоняюсь к тому, что это мой последний сезон в клубе"Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум прояснил ситуацию со своим ближайшим будущим.

"Склоняюсь к тому, что это последний сезон в Москве, но еще ничего не решено, посмотрим. В контракте осталось три месяца, и у нас нет диалога по новому контракту. Но не думаю, что следующим этапом будет "Гетеборг". Мне кажется, что я еще не закончил карьеру за границей. У меня осталось еще много сил", - цитирует 31-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, вчера ЦСКА обыграл "Эльче". | soccernews.ru

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