Вернблум: "Дзагоев появился и добавил качества в середине поля. Это позволило ЦСКА добиться успеха"

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Вернблум: "Дзагоев появился и добавил качества в середине поля. Это позволило ЦСКА добиться успеха"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал победу своей команды над "Базелем" (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"В первом тайме мы позволяли "Базелю" играть в свой футбол. Это отличная команда, и она этим пользовалась. Во втором тайме мы выигрывали все единоборства, не уступали ни на одном участке поля, получили Дзагоева. Я ушел вперед, мы стали играть длинными передачами. В итоге использовали свои шансы и добились этой важнейшей победы. Конечно, Дзагоев - это один из наших важнейших игроков, очень качественный, мастеровитый футболист. Безусловно, нам его очень не хватало. Он появился и добавил качества в середине поля. Это позволило нам добиться успеха.

Мой гол? Я пытался сначала сделать передачу в штрафную, но рикошет от Сухи позволил пробить самому. Я смог нанести хороший удар, и у вратаря была не та опорная нога, что не позволило ему сразу прыгнуть за мячом.

Сейчас все в наших руках. Нам нужно думать о следующей игре с "Бенфикой", постараться приложить максимум усилий для победы, а затем останется встреча с "Манчестер Юнайтед". Это тоже будет тяжёлый поединок. Нужно выжать максимум", - сказал Вернблум в эфире передачи "Все на матч".

После этого матча ЦСКА делит с "Базелем" 2-3 места в группе. У обеих команд в активе по 6 очков.

Не пропустите: ЦСКА одержал волевую победу над "Базелем". | http://soccernews.ru

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