Вернблум: "Еще не принял решение по своему будущему"

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"По вопросу продления контракта сядем и поговорим с руководством клуба позже. Еще очень рано. Посмотрим, что случится в будущем. Есть ли желание остаться? Еще не принял решение. Время есть, все обсужу с семьей и определимся, как нам поступать", - цитирует 31-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Вернблум прокомментировал победу ЦСКА над "Базелем".