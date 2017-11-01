Вернблум: "Еще не принял решение по своему будущему"

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Вернблум: "Еще не принял решение по своему будущему"Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"По вопросу продления контракта сядем и поговорим с руководством клуба позже. Еще очень рано. Посмотрим, что случится в будущем. Есть ли желание остаться? Еще не принял решение. Время есть, все обсужу с семьей и определимся, как нам поступать", - цитирует 31-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Вернблум прокомментировал победу ЦСКА над "Базелем"

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